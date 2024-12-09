В районе улицы Адмирала Макарова отремонтируют подпорную стену

Подпорную стену у береговой линии Севастопольской бухты в районе улицы Адмирала Макарова капитально обновят. Проект по заказу ГБУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» разработал ООО «Экотектор, его рассмотрели 6 ноября на заседании архитектурно-художественного совета.

Ремонтировать будут 165 метров стены, которая изначально выполнена из монолитного бетона и частично – из бутовой кладки. Сейчас часть стены находится в аварийном состоянии, еще часть обрушена, также проведенные инженерные изыскания показали наличие оползневых процессов.

Стена находится на территории исторического поселения Севастополя, в 100-метровой защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения жилого дома по ул.Адмирала Макарова, 1.

Вопрос проведения капремонта стены обсуждается с 2021 года, тогда же были проведены археологические исследования, и историко-культурная экспертиза, с которой Севнаследие согласилось. В процессе рассмотрения выяснилось, что были проведены и общественные обсуждения, правда никаких замечаний и предложений от жителей района не поступило.

Изначально для сохранения аутентичности проектировщики планировали частично облицевать стену с двух сторон бутовым камнем. Последнее и вызвало вопросы у членом архсовета. Они сочли облицовку излишней, особенно со стороны моря, откуда стену толком и не видно. Члены архсовета отметили также, что выполнения облицовки приведет к значительному удорожанию проекта.

В результате сначала поступили предложения облицевать стену только со стороны проезда, но и это затем сочли неоправданной роскошью из-за риска штормового воздействия.

Как сообщил после заседания и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов, начать работы предполагается в следующем году.