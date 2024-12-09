Рассказали о конном клубе и подготовке чемпионов

В конце ноября в Минске на международных соревнованиях по конному спорту успешно выступили севастопольские спортсменки из школы верховой езды «Гранд-при». Девушки вернулись домой с медалями и в личном, и в командном зачетах.

«Севастопольская газета» отправилась в конный клуб на Дергачах, чтобы узнать, как там растят чемпионок.

Школа «Гранд-при» совсем небольшая — только манеж для спортивных забегов и денники — боксы для содержания лошадей. За порядком в конюшне следит конюх, он и ухаживает за лошадьми.

Максим Мачнев — тренер, готовивший спортсменок к соревнованиям в Минске, рассказал, что тренировки проходили в штатном режиме — по часу. Детей не перегружали. Но девушкам пришлось выступать на чужих лошадях: их предоставили приезжим участникам организаторы чемпионата.

— На самом деле нам повезло, попались очень хорошие лошадки. Мы быстро нашли с ними контакт, — объяснила Алина Мирецкая, завоевавшая «бронзу» в командном зачете.

Девушка рассказала, что занимается в школе «Гранд-при» с пяти лет. В общей сумме она в спорте уже девять лет, из которых два года состоит в сборной команде Крыма по конкуру и является трехкратной чемпионкой полуострова в этой дисциплине.

Тренер М.Мачнев считает, что детей в конный спорт стоит отдавать с шести лет. Самые маленькие спортсмены начинают заниматься в их клубе на пони по кличке Жорик. Пони появился в клубе благодаря пари: сотрудник конюшни обещал подарить дочери «скакуна» с условием, если она возьмет на коне дистанцию с перепрыжкой длиной в 120 см в конном забеге. Девочка пари выиграла, поэтому в конюшне «Гранд-при» теперь есть Жорик.

Справка

Конкур — конные состязания по преодолению препятствий в определенном порядке и определенной сложности и высоты.