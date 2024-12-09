Предлагают переместить памятник Матросу Кошке

Вопрос о памятнике был поднят членом архитектурно-художественного совета Валерием Дорошко после заседания 6 декабря. По мнению эксперта, ошибку разработчиков проекта перехода в районе остановки «Памятник Матросу Кошке» теперь исправить можно только переносом самого памятника.

— Иначе, давайте уберем оттуда переход, — считает В.Дорошко.

Он также уверен, что технически это вполне возможно, подобное действие в других городах и странах уже не раз выполнялось.

— Памятники и переносили, и переделывали неоднократно. Главное, чтобы он выглядел достойно и выполнял свою функцию. Чтобы люди знали, кто это такой, — прокомментировал «Севастопольской газете» высказанное мнение В.Дорошко.

Он также уверен, что ошибка по расположению перехода относительно памятника была заложена еще в Советском Союзе, при первичном проектировании. Правда, тогда вид на памятник ничто не закрывало.

— А когда появился «аквариум», он перестал работать. Его нужно вынести на открытый участок, — продолжил В.Дорошко.

Он также считает, что данная тема должна быть обсуждена внутри архитектурного сообщества города, например в Союзе архитекторов Севастополя. Как это было, когда шло обсуждение вопроса установки памятника Потемкину.

— Появилась проблема. Ее не надо замалчивать, ее надо решить. Перенести памятник — это меньшие затраты, потому что переход все— таки нужен. Это было функциональное решение, поскольку завод когда-то заработает, и люди будут массово ходить через него, для чего и делался переход, — убежден В.Дорошко.