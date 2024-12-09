Мошенники закупили медоборудование по завышенной цене

Суд Севастополя вынес приговор по делу о закупке шести патологоанатомических столов с ущербом бюджету в 15 млн рублей.

Бывший начальник отдела ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр» и директор коммерческой фирмы в зависимости от степени содеянного обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями и пособничестве.

Установлено, что в 2019 году подельники подготовили документацию для аукциона на поставку шести патологоанатомических столов, рассчитанную на победу в нем именно своей фирмы. Начальная максимальная цена контракта была завышена на 15 миллионов рублей, что не дало конкурентам шанса выиграть.

Противозаконная деятельность фигурантов уголовного дела была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ.

Приговором суда бывшее должностное лицо ГБУЗ «МИАЦ» проведет в колонии общего режима 5 лет, а бывший директор частного предприятия — 4,5 года.