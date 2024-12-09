Мороз и мокрый снег ожидаются в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено на полуострове на 10-13 декабря. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег, похолодание до минус 5 градусов и ветер до 25 м/с, сообщил республиканский главк МЧС.

«С 10 декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: 10 и 11 декабря дожди, местами очень сильные, 12 и 13 декабря переходящие в мокрый снег, снег. Усиление юго-западного ветра с переходом 12 декабря на северо-западный 15-20 м/с, 12–13 декабря порывы до 25 м/с. Температура воздуха 13 декабря понизится до нуля — пяти градусов мороза», — цитирует сообщение ТАСС.

МЧС предупреждает о высокой вероятности ЧС, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения ДТП. Населению рекомендуется исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание вблизи русел рек.

В Севастополе синоптики на 10 декабря обещают дождь, южный ветер 10-15 м/с, температура воздуха — ночью +11...+13°С, днем +13...+15°С.

11 декабря ветер сменится на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10°С.

12 декабря — дождь со снегом и снежная крупа, ветер северо-западный 10-15 м/с, температура воздуха ночью и днем +5...+7°С.