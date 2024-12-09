Новый лес на Мекензиевых горах будет сосновым

На территории Мекензиевского участкового лесничества, в районе кафе «У Шрека» 7 декабря волонтеры высадили три тысячи сосен.

Акция «Сохраним лес» проходит в России уже шестой сезон. Ее цель в 2024 году — высадить 70 миллионов деревьев — перевыполнена на 238373 дерева. На интерактивной карте сохранимлес.рф можно увидеть достигнутый результат в каждом из Российских регионов.