Какие законы вступают в силу в декабре 2024 года

Запрет для посредников участвовать в приеме экзаменов у мигрантов, освобождение участников СВО от взыскания исполнительского сбора, защита от пропаганды осознанного отказа от деторождения и другие законы, вступающие в силу в декабре, — в материале пресс-службе Государственной Думы.

23 ноября

Повышена ответственность за подделку документов для организации незаконной миграции

Штрафы для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции увеличены до 60 млн рублей. За подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Орудия совершения подобных правонарушений подлежат конфискации.

Запрет усыновлять детей для граждан стран, где разрешена смена пола

Граждане иностранных государств, где разрешена смена пола, не смогут усыновить детей из России или стать для них опекунами. Мера призвана оградить детей от потенциальных опасностей и посягательства на возможное изменение пола.

1 декабря

Определение допустимого улова в рамках международной квоты

Правительство РФ сможет определять виды водных биоресурсов и объемы их добычи в районах действия международных договоров. Это станет возможным при отсутствии решений межгосударственных органов, принятие которых предусмотрено международными договорами. В условиях санкций это часто затягивалось.

Лицензирование деятельности операторов связи

Меняются лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в интернет. В перечень таких требований включается соблюдение схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. Несоблюдение требований повлечет аннулирование лицензии.

Освобождение участников СВО от взыскания исполнительского сбора

Участники специальной военной операции, имеющие долги, не будут платить исполнительский сбор, который составляет 7% от взысканной суммы либо от стоимости имущества. Вынесенные ранее постановления о его взыскании будут отменены. Спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей для ряда участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в Вооруженных Силах РФ с 1 декабря 2024 года.

4 декабря

Защита от пропаганды осознанного отказа от деторождения

Запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносятся дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола. Штрафы за нарушение составят до 5 млн рублей.

Упрощена процедура регистрации машино-мест

Владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости без согласия всех остальных собственников. Это существенно упрощает процедуру и позволит свободно распоряжаться собственностью.

10 декабря

Запрет для посредников участвовать в приеме экзаменов у мигрантов

Посредническим организациям запрещается участвовать в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в специальный перечень. Также Правительство определит точный размер платы за экзамен.

20 декабря

Право осужденных, находящихся в СИЗО, на свидания

За осужденными, привлекаемыми в качестве подозреваемого (обвиняемого), а также свидетеля или потерпевшего, закрепляется право на краткосрочные и длительные свидания. Это будет возможно с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Правовые основы для развития промышленного дизайна

Закон вводит понятие «организация сектора промышленного дизайна», а также регулирует работы и инжиниринговые услуги в данной сфере. В целях их стимулирования сведения об организациях сектора промышленного дизайна и инжиниринговых организациях будут включены в специальный реестр.

30 декабря

Меры по противодействию отмыванию денег

При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.