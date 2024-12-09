Городским туалетам нашли уборщика

Восемь мобильных туалетов будет содержать в чистоте неизвестный подрядчик, который выиграл тендер, предложив за свои услуги 6,4 млн рублей, при изначальной цены контракта в 9 млн.

Согласно техзаданию, профессиональной уборке подлежат туалеты в скверах им.Александра Невского, «Корабел», на ул.Паршина, 29, ул.Новикова, катерная, Музыки, в парках Победы и Динопарке.

В туалетных помещениях рабочие фирмы-победительницы будут убирать три раза в день. В перечень услуг входит влажная уборка полов, подоконников, выключателей, розеток, плинтусов, светильников; удаление пыли, пятен с дверных блоков и дверных ручек; дезодорация. Также помывка раковин, унитазов, писсуаров, зеркал, очистка урн с заменой мешков, заправка диспенсеров жидким мылом один раз в день, обеспечение туалетной бумагой: по одному рулону в день в каждую кабинку.

Про туалетную реформу

В феврале прошлого года решением департамента городского хозяйства бесплатные общественные туалеты Севастополя стали платными. Была определена цена за посещение в 20 рублей.

Жители города требовали отменить «туалетную реформу» и сделать общественные уюорные современными и бесплатными. Но инициатор взимания платы — бывший и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов (сейчас он арестован по подозрению в получении взятки), категорически это отверг. По его словам, туалет на Приморском бульваре ежемесячно приносит в дотационный городской бюджет более 180 тысяч рублей.

Отметим, что туалет в Динопарке отдали в аренду 5572 рубля в месяц индивидуальному предпринимателю Дмитрию Самсонову в августе 2024 года.