Экс-глава Феодосии Лебедев приговорен к восьми годам колонии

Феодосийский городской суд приговорил бывшего главу этого крымского города к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество и взятку, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки за совершение главой органа местного самоуправления бездействия в пользу взяткодателя. Его сожительница — в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Судом бывшему главе администрации Феодосии назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его пособнице — в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Лебедеве. Он был избран главой Феодосии в декабре 2021 года, а в конце июля 2022 года написал заявление об увольнении по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. В январе 2023-го его задержали за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и заключили под стражу.

Как сообщили в прокуратуре региона, А.Лебедев в период с декабря 2021 года по апрель 2022-го давал подчиненным сотрудникам указания о подготовке договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих муниципалитету, по льготной цене, а также постановлений о бесплатной передаче их в собственность. Ущерб, причиненный муниципалитету отчуждением пяти земельных участков, составил более 72 млн рублей.

Также бывший глава потребовал от предпринимателя взятку в 100 тысяч рублей за прекращение проверок бизнеса. Помимо этого, Лебедев убедил жителя региона передать в собственность его сожительнице, которая выдавала себя за многодетную мать и беженку из Донецка. Как уточнили в СК, на жилой дом и незаконно оформленные земельные участки в качестве обеспечительных мер наложен арест.

После отставки А.Лебедева в июле 2022 года пост главы администрации Феодосии занял Владимир Попенков, который спустя год подал в отставку после выговора от главы республики, критиковавшего городские власти за невыполнение задачи по уборке города. В декабре 2023 года главой администрации Феодосии стал Игорь Ткаченко.