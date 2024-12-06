Участковые избирательные комиссии сформированы

«В 177 участковых избирательных комиссий региона вошли более 2300 человек», — сообщает пресс-служба Севгоризбиркома.

Назначены председатели территориальных избирательных комиссий. На первых заседаниях новых составов, которые пройдут до 19 декабря, тайным голосованием будут избраны заместители председателей и секретари.

Напомним, что новые составы территориальных избирательных комиссий сформированы в связи с тем, что 10 декабря текущего года истекает пятилетний срок полномочий действующих составов ТИК Балаклавского, Гагаринского, Ленинского и Нахимовского районов.

В следующем году в Севастополе пройдут выборы губернатора Севастополя и депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов. Действующий глава региона Михаил Развожаев ранее неоднократно заявлял, что поборется на предстоящих выборах за губернаторское кресло. На выборы 2025 года из бюджета города запланировано выделить 156,2 млн рублей.