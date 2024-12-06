Порядок выдачи больничных хотят изменить

В следующем году человеку, обратившемуся за листком по нетрудоспособности в пятый раз за полгода, разрешат поболеть только три дня.

Министерство здравоохранения РФ планирует изменить условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года гражданам, которых за полгода до обращения к врачу уже признавали нетрудоспособными четыре раза, больничный будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии.

Исключение сделают для работников, которые ранее оформляли листок нетрудоспособности, чтобы ухаживать за больными родственниками, проходили медицинскую реабилитацию или болеют социально значимыми заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом, онкологией, ВИЧ, туберкулезом, гепатитом, психическими расстройствами.

Сейчас по действующему законодательству лечащий врач выдает листок на срок до 15 дней. При этом количество больничных за год не ограничено. Многие люди этим пользуются и слишком часто оформляют листок нетрудоспособности, не имея на это веских оснований, считают в Минздраве.