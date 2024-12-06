Покажут фильм о детях в первой обороне Севастополя

Предполагается, что премьерный показ короткометражного исторического фильма «Первая оборона Севастополя. Дети Русской Трои» станет настоящей сенсацией для знатоков и любителей истории Крымской войны. Фильм затрагивает совершенно неожиданные страницы первой обороны Севастополя, а именно судьбы детей того времени, на долю которых выпали недюженные испытания.

Сценарист фильма крымский историк и исследователь Крымской войны Сергей Ченнык рассказал «Севастопольской газете» о фильме.

По его словам, впервые в России выходит серьезный документально — игровой фильм о Восточной (Крымской) войне и о первой обороне Севастополя.

Впервые героями фильма стали не только взрослые защитники Севастополя, но и дети. Некоторые имена хорошо известны – это Коля Пищенко, Андрей Рыбальченко и др.. Но в фильме рассказывается о юных защитниках того времена, имена которых мало кому неизвестны.

– Я считаю настоящей исторической находкой поход детей из Балаклавы в Севастополь, который состоялся в последних числах сентября 1854 года, когда английские войска подошли к Балаклаве. Как раз в это время оборону Балаклавы держали воины Балаклавского греческого батальона, которым командовал подполковник Манто. Так вот, в Балаклаве находилась школа кантонистов, где учились дети солдат и матросов в возрасте от шести до 12 лет, их было несколько сотен, и русское командование решило уберечь ребят от попадания в руки англичан. Лично Манто приказал переправить детей в Севастополь, отправив их в столь непростой поход. Я нашел документы, в которых рассказывается, как все было. Это оказалось настолько интересно, что именно с этого эпизода я начал свой сценарий, – рассказал С.Ченнык.

По его словам, общая продолжительность фильма – 30 минут. Съемки проходили на Малаховом кургане, в фортификационном музее Крымской войны парка живой истории «Федюхины высоты».

Кинолента создана телекомпанией «Независимое телевидение Севастополя» по заказу РОО «Севастопольский военно-исторический клуб», при грантовой поддержке Движения Первых. На премьере будут присутствовать творческая группа создателей фильма, представители молодежных и городских образовательных организаций, общественники.

Премьера состоится 6 декабря в 15.00 в ретрокинотеатре «Украина».