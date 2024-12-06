Показали как работает архив

В здание на Острякова, 36 Государственный архив Севастополя въехал относительно недавно, в 2018 году, до этого (с 1921 года) важные для города и его жителей документы приходилось хранить в разных, нередко в малоприспособленных для этого помещениях, например, в здании Покровского собора на Большой Морской. Во время Великой Отечественной войны 59 архивных фондов были эвакуировали в Тюмень и в Сухуми. После реэвакуации в Крым архивные документы долгое время хранились в Симферополе, откуда в результате их удалось истребовать только в 1964 году.

Сейчас севастопольский Архив получает серьезную государственную поддержку. Помимо современно отремонтированных помещений, учреждение оснащено современным оборудованием, позволяющим реставрировать документы, оцифровывать их, делать электронные копии, что необходимо для создания запасного дуплетного фонда и последующего использования.

Теперь архивисты с гордостью показали свои владения, где архивные документы хранятся с должным качеством и в соответствующих условиях.

Во время специально организованной экскурсии представителям СМИ рассказали о деятельности архива, обычно скрытой от обычных граждан.

Между тем, помимо учета, хранения документов, в архиве ведется их научно-техническая обработка и реставрация. Кроме того, работники Архива готовят и организуют выставки, издают книги, взаимодействуют с жителями города. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора ГКУ «Архив города Севастополя» Александр Клименко.

В тишине кабинетов всем этим занимаются специалисты, которые вовлекают в научный оборот документы, прежде недоступные. В учреждении также работает читальный зал.

Единственный в городе

По словам главного архивиста отдела информации и использования документов Марины Соловьевой, на сегодня городской архив – единственное архивное учреждение города, которое пополняет государственный архивный фонд Российской Федерации и Фонд социальной направленности.

Сегодня в двух архивохранилищах учреждения – около 700 фондов (сгруппированные и укомплектованные документы одного предприятия или учреждения), общая протяженность используемых стеллажей – свыше 15 тысяч погонных метров.

– В нашем архиве сохраняются как документы социальной предназначенности, так и документы, которые становятся достоянием архивного фонда Российской Федерации, – рассказала М.Соловьева.

Она же сообщила, что при смене формы собственности предприятия обязаны сдавать свои документы на хранение в архив, однако далеко не всегда так происходит, даже несмотря на наличие определенного регламента по передаче.

Что касается частных лиц, то по распоряжению губернатора Севастополя в Архиве возобновлена активная работа по формированию фондов личного происхождения.

– Мы работаем с участниками различных исторических событий, принимаем от них документы и на этой основе продолжаем формировать архив истории Севастополя, – продолжила М.Соловьева.

По ее словам, каждый обладатель документов исторической важности может передать их в Архив, узнав как это сделать из информации на сайте.

Все запросы также можно направлять по электронной почте в электронном формате. Кстати, получить доступ к документам читального зала несложно и из собственного дома, пройдя регистрацию на сайте.

Среди наиболее часто подаваемых запросов главный архивист назвала справки для начисления пенсии и исторические справки предприятий по поводу их юбилеев. Запросы социально-правового характера исполняются бесплатно, тематические запросы имущественного характера надо будет оплатить. Отдельно выделены запросы, связанные с увековечиванием памяти участников Великой Отечественной войны и с поиском захоронений в период боевых действий в рамках создания Книги Памяти также выполняются бесплатно.

Сейчас ежегодно в архив поступают порядка 10 тысяч запросов, что в 10 раз больше, чем было до 2014 года.

Бережно и вручную

В ходе специально организованной экскурсии журналистам показали, как происходит научно-техническая обработка документов, работа с негативами фотофонда с использованием специального сканера, снимающего изображения с микропленки, как комплектуются фонды, как вручную, буквально по кусочкам, происходит реставрация документов.

Интересно, что хранение документов в Архиве происходит при определенных параметрах: влажность воздуха не более 50%, температура воздуха – 19-20 градусов, в некоторых помещениях также установлены осушители.

Особо ценные

В хранилище редких документов мечтают попасть многие. Там на металлических регулируемых по высоте стеллажах, с коробками из бескислотного картонажа, пропитанного противопожарным составом хранятся настоящие реликвии, прикасаться к которым можно только, надев белые перчатки.

Это документы, из фонда Георгиевского монастыря в Балаклаве, засвидетельствовавшие страницы истории города. Самый старый документ датирован 1784 годом.

С особой гордостью архивисты показали документы с автографами выдающихся флотоводцев – адмиралов Михаила Лазарева. Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Владимира Истомина. Дело в том, что именно Георгиевский монастырь направлял во флотские экипажи монахов-воинов и по возвращению их из боевых походов командир корабля писал на них докладную записку. Время создания документов – 30-е годы 19 века.

Сам документ каллиграфическим почерком составлял писарь, а командир корабля лишь его визировал, с формулировкой: «Имею честь быть с искренним почтением Ваше высокопреосвященство, покорнейший слуга Павел Нахимов».

«Покорнейший слуга» всегда подписывается М.Лазарев и В Корнилов. А вот у тогда капитана 1 ранга В.Истомина подпись была настолько широкий и размашистой, что и на иных документах подпись переходила за край листа.

Из иных раритетов – актовая запись «о бракосочетании девицы Дарьи Михайловой, дочери умершего 10 Ластового экипажа рядового Лаврентия Михайлова, сына Михайлова, православного вероисповедания». В крайней правой колонке – указан возраст девицы Дарьи – 24 года.

– Дело в том, что только в 60-е годы установили подлинное имя народной героини Даши Севастопольской. Не знали, как она выглядела, нет ее портретных изображений или фотографий, даже имени ее настоящего не знали, поскольку никто из ее современников не записал его. А из этой актовой записи удалось все это выяснить. Дата составления актовой записи – 1855 год, – показала документ М.Соловьева.

Еще один интересный документ – рапорт командира 33 флотского экипажа капитана 2 ранга Микрюкова. Того самого, что не единожды значится на карте Севастополя: балка Микрюкова, водовод с его именем... Получив после Крымской войны земельный участок за заслуги перед Отечеством, он сделал все, чтобы эту землю благоустроить, причем на собственные средства. Жители близлежащих территорий до наших дней пользуются Микрюковским водопроводом.

Пометкой «оц» (особой ценный) отмечен и документ за подписью капитана 1 ранга Зорина, того самого, что в сентябре 1854 года, когда принималось решение о судьбе кораблей, первым предложил затопить их в Севастопольской бухте.

По флотской традиции при принятии судьбоносных решение первыми давали высказаться младшим офицерам, чтобы старшие по званию не оказали на них давление своим мнением.

Все эти документы проштампованным особым штампиком, сгруппированы в особой сшивке, они хранятся в специальном опечатанном хранилище. Получить оттуда документы можно только по особому требованию, завизированному директором архива.

– Документ – это зеркало эпохи, – завершает свой рассказ М.Соловьева.