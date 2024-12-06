Нашли ранее неизвестный город поздних скифов

Город-крепость

Его археологи обнаружили на горном массиве Кубалач в юго-восточной части Крыма. Речь идет о ранее неизвестном городе с крепостью поздних скифов, существовавшем около восьми веков, сообщила заместитель директора историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк.

В малоисследованном горном массиве Кубалач крымские археологи за последние пять лет выявили около 10 малых и крупных поселений поздних скифов. Не исключено, что раскопки поселений могут кардинально изменить представления о позднескифском периоде истории полуострова, о котором мало что известно.

«Ранее неизвестную крепость мы исследовали в ходе летней экспедиции в этом году. Она служила для укрытия в ней местных жителей и обороны от набегов. Контур оборонительных сооружений крепости достаточно неплохо сохранился: остатки стен, донжона, башен, высотой примерно четыре- пять метров. Найдено место въезда в крепость, ключевые точки обороны. Сохранность — потрясающая», — сообщила Шкрибляк.

Это было достаточно мощное укрепление для своего времени, высота многоэтажных башен с галереями составляла не менее восьми метров, одновременно в ней могло находится более 100 человек. Защитники, очевидно, вынуждены были ее оставить перед напором превосходящих сил, так как сохранились следы пожара и разграбления.

Предположительно, крепость и поселения рядом с ней принадлежали поздним скифам или смешанному эллинизированному населению древнего Крыма, которые не подчинялись ни Боспорскому царству, ни Херсонесу и вели борьбу за свое существование. Как называлась ранее крепость, пока неизвестно, археологи назвали ее Мелек, по старому названию ближайшего населенного пункта в Белогорском районе Крыма.

Жизнь бурлила

Жизнь в крепости, по мнению археологов, продолжалась около 800 лет с IV века до н. э. по IV век нашей эры. Данные об этом были получены в ходе раскопок обнаруженного рядом с ней зольника с мощными культурными напластованиями. «Это говорит, что регион был густонаселенным, жизнь там бурлила, а местоположение поселения было выгодным с точки зрения торговых маршрутов», — отметила археолог.

Возможно, что территория горного массива Кубалач в древности могла быть одним из центров скотоводства, торговли и ремесел, находясь на границе между степными и горными регионами Крымского полуострова с обширными пастбищами, реками и природными укреплениями.

Горный массив Кубалач был густонаселенным, по разным оценкам, здесь могло проживать не менее 20-25 тыс. человек. В дальнейшем люди с этой территории были вытеснены в период Великого переселения народов, около IV века нашей эры.

Археологи начали изучать горный массив Кубалач относительно недавно. Раскопки проходили в 2015, 2018–2021 годах. Наиболее крупное поселение Кубалача расположено на горе Кара-Тау, город был построен по террасному принципу. Площадь составляет от 60 до 90 га. На террасах, возможно, высаживали плодовые деревья, строили дома.

Бусы, наконечники стрел, фрагменты статуэток и зеркал

Несмотря на то, что археологические памятники окрестностей Кара-Тау подвергались разграблениям в начале 1990-х годов, археологам удалось обнаружить более пяти тыс. артефактов: бронзовые и железные фибулы, бусы, наконечники стрел, детали шкатулок, фрагменты терракотовых масок, статуэток и бронзового зеркала, курильницы, монеты. Жители города вели оживленную торговлю, что подтверждается предметами не местного производства, в том числе большим количеством импорта из античных городов. Там встречается амфорная тара с черноморского побережья, редкая римская стеклянная посуда, керамические тарелки италийского производства с клеймами мастеров.