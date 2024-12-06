Экс глава крымского Ростехнадзора осужден за взятку в виде элитной квартиры

Следователями установлено, что в 2018 году к подсудимому, являющемуся тогда руководителем Крымского управления Ростехнадзора, обратился учредитель строительной фирмы с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого его компанией многоквартирного дома в поселке Гурзуф. Подсудимый согласился на незаконное предложение, потребовав передать ему взятку в виде двухуровневой квартиры, которую он самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на свою тещу. После глава регионального подразделения Ростехнадзора поручил подчиненному принять меры, направленные на ускорение технологического присоединения возводимого жилого дома.



Преступная схема была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального ФСБ России.

«Приговором суда экс-руководитель регионального управления Ростехнадзора признан виновным в получении взятки в виде имущества в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 11,5 млн рублей. Арестованная следствием квартира обращена в доход государства», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.