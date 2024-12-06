Две школы Нахимовского района закрыты на карантин

Из-за высокой заболеваемости школьников сезонными вирусными инфекциями с 6 по 17 декабря школы №6 и №26 закрыты на карантин.

«С целью предупреждения распространения заболевания, разрыва механизма передачи инфекции и сохранения здоровья школьников две школы в Севастополе с завтрашнего дня закрыты на карантин: школа №6 — по 16 декабря и школа №26 — по 17 декабря», — сообщил в социальных сетях директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Он также отметил, что на время карантина в этих школах будет организовано дистанционное обучение, а перед тем, как школьники вернутся за парты, в образовательных учреждениях проведут обязательную заключительную дезинфекцию.

Заболеваемость ОРВИ растет

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю (25 ноября по 1 декабря) в Севастополе респираторными инфекциями заболели 2755 человек, показатель на 10 тысяч/населения – 49,0, уровень заболеваемости выше прошлой недели на 9,4%.

Для профилактики респираторных вирусных инфекций специалисты рекомендуют в обязательном порядке мыть руки; исключить контакты с заболевшими; регулярно проветривать помещения; ограничить посещение мест скопления людей; использовать медицинскую маску.