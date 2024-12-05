В Севастополе 47 тысяч волонтеров

В Севастополе без добровольных помощников не обходится ни одно спортивное, культурное или общественное мероприятие. Волонтеры помогают в ликвидации последствий стихийных бедствий, собирают гуманитарную помощь для бойцов, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, посещают раненных в госпиталях, помогают жителям исторических территорий.

К примеру, за два года волонтерская группа «Маскировочные сети из Севастополя с любовью» сплела 170 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для фронта. Ими можно укрыть 24 футбольных поля.

«В Севастополе в добровольческой деятельности участвуют более 47 тысяч человек. В нашем городе волонтерское движение активно развивается: с каждым годом все больше людей хотят приносить пользу людям и городу», — написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев 5 декабря. В этот день В России празднуется День добровольца.