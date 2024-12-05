В доме на Макарова, 31 ремонтируют крышу

Строители приступили к капитальному ремонту кровли многоквартирного дома 1958 года постройки. Уже завезены необходимые материалы, выполнена расчистка чердака и стропильной системы.

— По программе 2025 года на многоквартирном доме по адресу Макарова, 31 должен быть выполнен капитальный ремонт кровли. Контракт на 10 миллионов рублей был заключен в сентябре этого года. Подрядчик выполнил работы по проектированию и в конце ноября приступил к строительно-монтажным работам, — рассказал директор Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя (ФСКР) Дмитрий Шпагин.

Сейчас на объекте ведутся работы по подготовке стропильной системы.

— Ремонт кровли состоит из ремонта чердачного помещения и замены асбоцементных листов на профнастил. На данный момент на объекте работает бригада из пяти человек. Производятся очистка чердачного помещения от шлака, строительного мусора, который остался здесь после ремонта в 1978 году, очистка стропильной системы от старой краски с последующим покрытием ее биозащитой. Также на чердаке сейчас штукатурят дымканалы. На следующей неделе начнется разбор шифера с последующей заменой обрешетки, устройством гидробарьера и профнастила, — сообщил представитель компании подрядчика Алексей Жудов.

По договору работы должны завершить к 28 марта. Но подрядчик обещает сдать объект на три недели раньше срока — к 7 марта, правда с оговоркой, что сильных ливней в момент замены прохудившегося шифера на профнастил не случится.

Всего в текущем году ФСКР планировал отремонтировать 217 многоквартирных домов и более 90% контрактов уже выполнены. До конца года все строительные работы будут завершены в полном объеме — это более сотни кровель, 40 фасадов, инженерные сети, фундаменты и подвалы, пообещал Д.Шпагин.

Собираемость взносов на капремонт Севастополе находится на очень высоком уровне — 97%.

В списке на ремонт в следующем году 270 многоквартирных домов. На 60 из них уже готовится проектная документация.