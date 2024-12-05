Сквер у Центрального рынка почти отремонтировали

Но прокуратура предупредила подрядчика, что сдать объект нужно в срок.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Севастополе в 2024 году ведется благоустройство 10 общественных пространств, в том числе сквера у Центрального рынка на ул.Одесской. Государственный контракт на почти восемь млн рублей для этих работ заключен в июле между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Монтаж-Строй».

В октябре на объекте работа явно буксовала, поэтому 5 декабря исполнение контракта по нацпроекту с выездом на место проконтролировала прокуратура. Территорию осматривали совместно с представителями подрядной организации и государственного заказчика и увидели, что работы завершены, ведется подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию.

«Заказчику рекомендовано обеспечить строгий контроль качества и полноты выполненных работ. С целью недопущения возможных нарушений действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок прокуратурой Ленинского района подрядчику в ходе выезда объявлено предостережение», — сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Надо отметить, что ремонтируется не весь сквер, а лишь часть — круглая площадка с кедром у остановки.