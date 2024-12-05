Сильный запах газа оказался неопасным

Жители Севастополя 4 декабря массово жаловались на очень сильный запах газа. Как выяснилось, на газораспределительной станции допустили превышение одорируещего вещества.

«В ходе производства плановых технологических работ на газораспределительной станции «Черномортрансгаз» (ГРС-1 Севастополь) допущено превышение содержания одорируещего вещества (этилмеркаптана) в природный газ, подаваемого в систему газоснабжения ГУП «Севастопольгаз», — сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Из-за этого превышения жители южной части города и чувствовали «запах газа», но угроз для жизни и здоровья не было, заверил губернатор.

Этилмеркаптан добавляют в газ, чтобы придать ему специфический запах для своевременного обнаружения возможных утечек, так как сам природный газ не имеет цвета и запаха. Одорант неприятный, но безопасен для здоровья.