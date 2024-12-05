С помощью газового баллончика ограбил автосалон

В дежурную часть отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю поступило заявление от владельца автосалона: в помещение зашел неизвестный и распылил слезоточивый газ в лицо одному из сотрудников. Воспользовавшись возникшей паникой, грабитель похитил из сейфа порядка десяти миллионов рублей и скрылся.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. По адресу проживания мужчины и в его автомобиле обнаружены похищенные деньги, которые возвращены законному владельцу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный — житель Симферополя — находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».