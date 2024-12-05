Черчиля, Рузвельта и Сталина передали Ялте

Автор установленной в Ливадии композиции «Большая Тройка» Зураб Церетели добровольно пожертвовал памятник Ялтинскому муниципалитету. Теперь бронзовые Черчиль, Рузвельт и Сталин будут стоять на балансе зеленстроя.

Как сообщила мэр города Янина Павленко, получен договор добровольного пожертвования, по которому скульптурная композиция передана в собственность Ялте.

«Почему после его установки в Ливадии и торжественного открытия он ни за кем не был закреплен — комментировать не берусь. Отмечу, что за последние годы на территории муниципалитета в ходе глобальной отработки выявлено огромное количество самых разных объектов, которые ни за кем не числились. Среди них — капитальные и некапитальные объекты недвижимости, подземные коммуникации, лестницы и многое другое. Удивительным образом среди них оказался и известный на всю страну и за ее пределами монумент лидерам Большой Тройки. Так или иначе, и в этом вопросе наводим порядок — в дальнейшем памятник будет поставлен на баланс МБУ «Зеленстрой» для обслуживания, — написала Я.Павленко в соцсетях.

Памятник посвящен Ялтинской конференции, проходившей 4-11 февраля 1945 гола в Ливадийском дворце. На встрече лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании решались вопросы установлению послевоенного мирового порядка.

Бронзовую композицию — Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю, весом около 10 тонн создал российский скульптор З.Церетели. Но в 2005 году установить ее в Ливадии к 60-летию Ялтинской конференции украинские власти не разрешили.

Памятник передали Крыму только в ноябре 2014 года, а открыли 5 февраля 2015-го в честь 70-летия Ялтинской конференции.