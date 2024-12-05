Полиция задержала подростка, подозреваемого в краже электроинструмента

Из незапертого склада на стройке ночью украли перфораторы, шуруповерты, болгарки, электрический фен и циркулярную пилу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, 47-летний сварщик заявил о краже инструментов. Он хранил имущество в складском помещении на стройке, а причиненный ему материальный ущерб составил 96 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель.

Установлено, что ночью подросток проник на стройку с целью поживиться. Склад с рабочими инструментами оказался незапертым. Из него злоумышленник забрал четыре перфоратора, четыре шуруповерта, электрический фен, циркулярную пилу и четыре «болгарки». Добычу он вынес за территорию стройки и спрятал в кустах, вызвал такси и направился в комиссионный магазин, где сбыл украденное. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.