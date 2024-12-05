Через 120 лет ученые нашли вторую часть праха кремированного в Херсонесе знатного мужчины

Проанализировав находки римского периода с некрополя Херсонеса Таврического, ученые смогли сопоставить место кремации с местом захоронения праха. Выявить такую связь — большая редкость для науки, и она дает новую информацию о погребальных ритуалах, принятых две тысячи лет назад.

Сейчас ученые анализируют находки, сделанные в 2020-2023 годах на территории южного пригорода Херсонеса, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН и Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев. В ходе раскопок были обнаружены участки некрополя разных веков, связанные с религиозными культами места, гончарные мастерские, цистерны и другие объекты. При этом найдено более 6,5 млн предметов — больше, чем за все предыдущие 150 лет исследований городища и предместий Херсонеса. Раскопки стали самыми масштабными за всю историю российской археологии, и обработка собранных данных займет еще несколько лет, а значит, на протяжении этого времени будут делаться новые открытия.

«В слоях, датирующихся римским периодом, то есть первыми веками нашей эры, обнаружено множество кремационных площадок — этот способ похорон был распространен в то время. И на одной из площадок были найдены золотые украшения, проанализировав которые, мы с большой долей уверенности можем говорить, что здесь проходило прощание с человеком, который потом удостоился очень большой чести — был похоронен в склепе с внешней стороны городской стены. Случай для российских антиковедов уникальный: насколько мне известно, обнаружить и сопоставить место кремации и место захоронения человека в Северном Причерноморье еще не удавалось — да и в целом в мире такое происходит нечасто», — рассказал В.Вахонеев.

Он пояснил, что среди находок с места кремации — искусно выполненные фибула, нашивки и подвески.

«А теперь возвращаемся к находкам, сделанным в склепе около ворот Херсонеса, и видим точно такие же, практически абсолютно идентичные, входившие в тот же комплект украшения. Но в склеп прах вместе с частью предметов поместили уже после кремации. А мы, спустя 120 лет после открытия склепа, обнаружили в 70 метрах от него место этой кремации, где покоилась вторая часть праха — очевидно, что собрать и перенести в склеп удалось не все. Если говорить археологическим языком, то эти два объекта считаются одним комплексом», — уточнил ученый.

В.Вахонеев добавил, что исследования, позволившие проследить связь между объектами комплекса, проводились в рамках гранта Российского научного фонда «Особенности погребальной практики элитной части общества Херсонеса Таврического в римское время». При этом на данный момент о самом человеке, погребенном в склепе, известно немногое: судя по кремации на элитарной части некрополя, а также по особо почетному месту захоронения можно говорить, что он принадлежал социальной верхушке и жил во второй половине I века нашей эры, а также имел какие-то заслуги или какой-то особый статус, чтобы быть погребенным с особыми почестями. Возможно, более точную информацию удастся найти в ходе будущих исследований, ведь, несмотря на десятилетия работы, до сих пор тщательно обследована только небольшая часть городища и предместий Херсонеса.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысяч лет назад. В 424-421 годах до н.э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.