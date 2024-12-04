Вопрос доплаты ветеранам сельского хозяйства проработают

Доплату к пенсии ветеранам, проработавшим в сельском хозяйстве 25-30 лет, получают не все, а только те, кто проживает в населенных пунктах, являющихся сельской зоной. Так не должно быть, заявил 3 декабря на заседании Законодательного собрания депутат Павел Харламов. Свой вопрос он адресовал директору департамента сельского хозяйства Наталии Скорюковой, после ее отчетного доклада перед депутатами.

По словам П.Харламова, сейчас этой мерой социальной поддержки пользуются далеко не все севастопольские пенсионеры из-за существующего условия проживания в сельской зоне.

– Например, в Балаклавском районе есть люди, которые проживают с одной стороны виноградного поля, и эту меру подучают, а те, что живут с другой стороны виноградного поля – не получают. Потому что первый населенный пункт считается сельской зоной, а другой – нет, – сказал П.Харламов.

Он также обратил внимание, что после принятия генерального плана по этой же причине могут пострадать большое количество пенсионеров.

– Я хотел бы, чтобы вы начали эту работу, написали соответствующие письма в правительство РФ, подали какие-то законодательные инициативы. Эту работу надо провести для того, чтобы сейчас отстоять права тех пенсионеров, которые незаслуженно страдают, не получая эту надбавку, – продолжил П.Харламов.

В ответ Н.Скорюкова пообещала, что в департаменте проявят инициативу, и будут взаимодействовать в этом вопросе с департаментом соцзащиты.