Уголовное дело о теракте на Крымском мосту 2022 года направлено в суд

Восьми из 13 фигурантам дела об атаке на Крымский мост 8 октября 2022 года утвердили обвинение. Им может грозить пожизненный срок. Оставшиеся на свободе объявлены в розыск.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации обвиняет вышеуказанных лиц в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч.3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств)», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица с целью совершения теракта на Керченском мосту в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Для реализации теракта В.Малюк совместно с подельниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле, водитель которого об их планах не знал.

Ранним утром 8 октября 2022 года соучастники привели взрывное устройство в действие: взорвался проезжавший по мосту грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава на параллельной ветке моста. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста, при этом арка над судоходной частью не пострадала. Погибли пять человек.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд. Следствие по делу в отношении В.Малюка продолжается.