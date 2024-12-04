Сам себе синоптик, или Собственная метеостанция на балконе

Идея иметь собственную метеостанцию появилась у модератора форума Sevastopol.info Дениса Старостина после того, как он однажды по не совсем понятной тогда еще причине приобрел 3D-принтер. Появилась идея с помощью принтера обзавестись чем-то полезным.

К тому моменту он уже знал о существовании метеорологической будки Стивенсона, а в отечественном варианте — метеобудки Селянинова, использование которых позволяет снимать погодные характеристики. Чтобы по вай-фаю передавать данные в интернет, понадобилось написать приложение, навесить небольшую платку, добавить пару датчиков, которые он и поместил в распечатанную на 3D-принтере метеобудку. Она, кстати, исключает избыточный нагрев на солнце и при этом передает в сеть температуру окружающей среды.

Задумку удалось запустить 12 декабря 2020 года. А дальше балконная станция в Камышовой бухте начала передавать показания на компьютер, а заодно на страничку meteo2.sevastopol.info, где теперь наряду с месяцем, днем и годом можно узнать температуру за окном в режиме реального времени, а также метеоданные за сутки, неделю, месяц. Отдельный график показывает динамику атмосферного давления.

Показания снимаются каждую минуту. Всего же за весь период наблюдений удалось собрать 2 385 122 показания по температуре и давлению. Всё это позволяет Д.Старостину не только следить за погодой, но и анализировать ее по отдельным временным периодам. Он даже составляет таблицы, где отмечает температурные минимумы и максимумы за определенные периоды. Так, температурный максимум отмечен в августе 2021 года — +37,56 градуса. Минимум же — минус 14,79 зафиксирован его метеостанцией в декабре 2021 года. Кстати, октябрь 2024-го, с максимальной температурой +24,9 (при минимуме +7,3), оказался не самым теплым в контексте предыдущих пяти лет. В 2020 году температура в октябре достигала +26,6 градуса (при минимуме +11,5).

Д.Старостин настолько увлекся метеонаблюдениями, что уже теперь заявляет о готовности усовершенствовать систему, добавив определение дополнительных параметров.