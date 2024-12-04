Школьные звонки перед Новым годом хотят заменить на «Щелкунчика»

Такую рекомендацию школы страны получили из Министерства просвещения РФ. Заменить звонки предполагается в декабре, чтобы добавить в школьные классы и коридоры праздничного настроения.

Акция проводится в рамках проекта «Музыка вместо звонков», который уже реализуется в стране Министерством просвещения совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Таким образом в Минпросе пытаются содействовать воспитанию гармонично развитой личности и приобщать детей к шедеврам мировой классики. Ранее в рамках проекта в школах звучали мелодии, связанные с историческими датами страны и юбилеями известных советских композиторов. Так, в некоторых школах до сих пор на урок и с урока зовут мелодии песен Александры Пахмутовой, недавно отметившей 90-летний юбилей.

О том, как реализуется данный проект в нашем городе, «Севастопольская газета» узнала в некоторых школах.

В Инженерной школе ответили, что готовы откликнуться на инициативу Министерства просвещения: все технически возможности у них для этого есть. Сейчас вместо звонков у них все еще звучат фрагменты мелодий А.Пахмутовой, а под Новый год, начиная с Дня Святого Николая для ребят обычно включают популярные мелодии из новогодних кинофильмов, например, «Три белых коня» из советского фильма «Чародеи».

Как рассказала директор школы, даже не в предпраздничные учебные дни конец, начало и завершение всех уроков сопровождают разные мелодии. Окончание учебного дня, понятное дело, знаменуется самой задорной.

Включение фрагмента из «Щелкунчика» в школе обещали продумать, вот только пока не знают, какую именно мелодию лучше выбрать, а конкретных рекомендаций на этот счет пока не поступило. Кроме того, при выборе фрагмента важно соблюсти определенный темп и длительность звучания, чтобы уложиться в 30 секунд, именно столько звенит школьный звонок.

В севастопольской школе №48 пока тоже звучат мелодии А.Пахмутовой, но им на смену обещают включить мелодии из «Щелкунчика». Говорят, что обязательно все сделают в соответствии с рекомендациями Минпросвета, что технически для них вполне достижимо.

Совсем иначе обстоят дела в одной из старейших школ города, где подобные инновации как раз сопряжены с определенными техническими сложностями и со статусом здания, как объекта культурного наследия. Кроме того, в школе считают важным придерживаться традиций и не считают верным лишать учеников классического школьного звонка.