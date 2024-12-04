Севастопольский винзавод акционируют

Судьбу севастопольского винзавода обещают решить после завершения его акционирования. Об этом 3 декабря сообщила директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова после отчетного доклада перед депутатами Законодательного собрания.

По ее словам, на сегодняшний день продолжается акционирование предприятия, а его дальнейшая судьба будет рассмотрена после того, как этот процесс завершится.

— Сейчас декабрь, поэтому эта работа находится в завершающей стадии, — объяснила Н.Скорюкова.

Согласно федеральному законодательству, к 2025 году все ГУПы (государственное унитарное предприятие) должны быть ликвидированы путем приватизации или акционирования.

ГУП «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» — предприятие первичного и вторичного виноделия, организованное в 1938 году для производства «Советского шампанского».