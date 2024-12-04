Передал врагу координаты ПВО

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя города Керчи. Он признан виновным в государственной измене.

В суде установлено, что мужчина предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года, используя один из мессенджеров, он направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации в Керчи. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

Его противоправные действия пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, сообщила пресс-службы прокуратуры Республики Крым.