В Стрелецкой балке нарисуют еще одну полосу

Найдено решение, чтобы как-то уменьшить пробки, которые образуются после реконструкции развязки на ПОР, ул.Вакуленчука и Фиолентовского шоссе.

Об этом в ходе телеэфира 3 декабря сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Таким образом он ответил на вопрос телезрительницы, которая обратила его внимание на ежедневные пробки на участке дороги от ЦУМа до остановки «Улица Степаняна». Женщина попросила принять меры к исправлению ситуации и увидеть проблему возникающего «бутылочного горлышка» после реконструкции и изменения схемы проезда перекрестка ПОР, ул.Вакуленчука и Фиолентовского шоссе.

— Когда три полосы дороги между остановками «Меньшикова» и «Студгородок» переходят в одну полосу по направлению к остановке «Улица Степаняна», уже понятно, что никакая регулировка ситуацию не исправит, и ремонт дороги на Столетовском проспекте тоже не повлияет, — обратилась к губернатору телезрительница.

Тот согласился, что статистика дорожных проблем за последние пару месяцев ухудшилась с введением новой регулировки движения на этом участке. М.Развожаев признался, что сам испробовал нововведение и лично убедился, что «у нас практически три полосы медленным движением объединяются в одну».

— Мне сказали, что со светофорами все шикарно отрегулировано или в ближайшее время будет отрегулировано, что все это будет четко работать. Я пару раз туда тоже съездил, не пользуясь специальными возможностями для быстрого перемещения, потом отправил туда всех причастных к организации дорожного движения на личном автотранспорте, — отреагировал на вопрос губернатор.

Затем он сообщил, что на сегодня подготовлен план, что там нужно изменить: организовать еще одну полосу. Это можно сделать, изменив разметку на участке дороги в районе Стрелецкой балки.

— Договорились, что будут проводить работы в ночное время, чтобы не ухудшить ситуацию, особенно перед Новым годом. Будем делать еще одну полосу, ставить разворот на светофорный объект, чтобы был регулируемый поворот налево. Надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация будет исправлена, люди совершенно правильно пишут, что никакая там завершающаяся развязка на Столетовском на эту ситуацию не повлияет, — сказал он, пообещав, что в ближайшее время ситуацию начнут исправлять, ресурсы на это найдены.