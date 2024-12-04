Лагерь «Чайка» сделают круглогодичным

Власти Севастополя начали работу по восстановлению детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Батилимане, который станет вторым действующим круглый год лагерем региона.

«В настоящее время благодаря позитивной позиции Министерства обороны России в целом и Черноморского флота мы получили в собственность города земельный участок, который ранее принадлежал лагерю 13-го судоремонтного завода [ЧФ] «Чайка», <...> в советское время был лагерем для детей моряков-черноморцев. <...> Уже идет проектирование, <...> там мы будем строить полноценный детский лагерь для круглогодичного использования», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе «прямой линии» на телеканале «СТВ».

Лагерь будет рассчитан на прием тысячи детей в смену. Учреждение будет оснащено таким образом, чтобы организовать не просто отдых, но качественное времяпрепровождение.

«Когда будут первые, на уровне концепции, эскизы, мы эту информацию обязательно сделаем публичной и обсудим», — цитирует М.Развожаева ТАСС.

Пока предполагается оставить за лагерем историческое название, но ближе к моменту открытия власти вынесут этот вопрос на обсуждение с горожанами.

Военный городок БАТ-2 — это территория детского лагеря «Чайка» в Батилимане — был передан в собственность Севастополя из ведения Министерства обороны РФ весной 2021 года.

Согласно данным регионального детского образовательного центра «Планета детства», на территории Севастополя находятся шесть детских оздоровительных лагерей, но функционируют только два из них — «Ласпи» и «Горный». При этом круглогодично возможно организовать только отдых в «Ласпи». Еще четыре лагеря, в том числе «Чайка», значатся как находящиеся в стадии реконструкции.