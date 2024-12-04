Бывшему министру культуры Крыма смягчили приговор

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и смягчил наказание экс-министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской, ранее осужденной на 10 лет колонии за получение взятки в размере 25 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как смягчили наказание, не уточняется.

Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к 10 годам колонии за получение взятки в 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Суд установил, что она получила взятку в 2018 году от ООО «Меандр» за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ. Суд назначил ей дополнительное наказание в виде штрафа в размере 128 млн рублей, лишил звания заслуженного работника культуры РФ и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования в течение 15 лет. На имущество осужденной и членов ее семьи был наложен арест.

В 2024 году бывшая чиновница написала заявление о своем желании принять личное участие в специальной военной операции, которое было отклонено. Позднее стало известно, что она обжаловала приговор. В итоге Новосельской наказание смягчили.