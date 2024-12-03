Время продажи алкоголя на первых этажах могут сократить

Отвечая на вопрос депутата Андрея Коситченкова о проводимой департаментом работе по снижению продажи алкогольной продукции, Н.Скорюкова заметила, что Севастополь — один из немногих регионов, где шесть праздничных дней в году действуют ограничения по продаже алкоголя. По ее словам, это является основной мерой борьбы с алкоголизмом.

— Но в 2024 году принят федеральный закон, который позволяет нам на региональном уровне принять новый закон об ограничении времени продажи алкогольной продукции на первых этажах жилых домов, в так называемых разливайках. Мы на сегодняшний день провели уже две встречи с депутатским корпусом для обсуждения этих проектов. На сегодня, мы вышли с инициативой в заксобрание конкретно установить часы, ограничивающие продажу алкогольной продукции в жилых домах, чтобы шум не создавал неблагоприятных условий для жителей домов. Федеральная норма появилась, и мы этим вопросом сейчас занимаемся, — пояснила Н.Скорюкова.

В то же время председатель заксобрания Владимир Немцев предложил А.Коситченкову (он является главным врачом Первой горбольницы) поддержать дело борьбы с алкоголизмом инициативой, объявив безалкогольным День медика. Тот ответил, что мог бы рассмотреть такой вариант.