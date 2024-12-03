Только половина выпускников профессиональных училищ работают

В прошлом году 53% выпускников средних профессиональных учебных заведений пришли работать на предприятия и организации города. Такую цифру озвучил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, отчитываясь перед Законодательным собранием города.

Он сообщил, что этот показатель совсем неплохой и даже немного превышает среднероссийский.

— Хочу заметить, что среднероссийский показатель 51%. У нас даже выше. Но цель наша не в этом. Мы анализировали почему трудоустраивается 53%. Где же эти 47%? Так вот эти 47% либо продолжают обучение в высших учебных учреждениях либо, такой немаловажный фактор, идут служить в армию, — подчеркнул М.Кривонос.