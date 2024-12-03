Суд арестовал турецкую недвижимость экс-замначальника санатория Минобороны в Крыму

Петербургский суд наложил арест на квартиру, земельный участок и парковочное место в Турции, принадлежащие бывшему заместителю начальника санатория Минобороны России в Крыму и приобретенные, как считает прокуратура, на неподтвержденные доходы.

Надзорное ведомство требует обратить незадекларированное имущество в доход РФ или взыскать с ответчиков его стоимость, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«В иске сообщается о несоответствии расходов официальным доходам бывшего заместителя начальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им.Н.И.Пирогова» Министерства обороны России Елены Шараповой. Проверкой установлено, что Е.Шарапова с 2020 по 2023 год предоставляла неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера с целью скрыть недвижимость в Турции», — рассказала Д.Лебедева.

Иск подан военной прокуратурой Черноморского флота по месту регистрации ответчиков — в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Соответчиком Е.Шараповой выступает ее сын Андрей Долгополов, который ранее работал в том же военном санатории в Саках. Стоимость выявленных объектов недвижимости семьи в Турции составляет 18,5 млн рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на январь 2025 года. А пока судом приняты обеспечительные меры: Е.Шараповой и А.Долгополову запрещено совершать сделки с имуществом в Турецкой Республике.