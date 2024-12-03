Севастопольцы очень не довольны здравоохранением

Менее трети жителей Севастополя довольны получаемыми медицинскими услугами. Такие данные привел полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на заседании совета по вопросам реализации в субъектах округа национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на полпреда, по всей стране качеством медицины довольны 46,1% населения, по ЮФО эта цифра меньше — 44,5%, а в Севастополе — 28%.

Выше всех показатель удовлетворенности медицинскими услугами в округе в Калмыкии — 55%, в Республике Адыгея — 54,5%, в Ростовской области — 49%, в Астраханской — 46%, в Республике Крым и Краснодарском крае — 43%, в Волгоградской области — 40%.

«Оценка граждан — это основной результат нашей работы по развитию здравоохранения. В ряде регионов есть риски незавершения мероприятий нацпроекта текущего года. Безусловно, на это повлияли санкции, удорожание стройматериалов и медоборудования. В то же время несвоевременное исполнение мероприятий в рамках нацпроекта связаны с неудовлетворительной деятельностью подрядных организаций, нарушениями при проведении закупок и госконтрактов. Это говорит об отсутствии должного контроля со стороны уполномоченных органов исполнительной власти. Прошу глав регионов лично разобраться по каждому отставанию и доложить об исполнении нацпроекта в установленные сроки», — отметил В.Устинов.

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам борьбы с алкоголизмом в обществе. Указано на необходимость активнее вести пропаганду здорового образа жизни, создавать доступные условия для занятий спортом и творчеством. Также были даны поручения по решению кадровой проблемы в отрасли, недопущению фактов простоя оборудования, закупаемого в рамках нацпроекта.