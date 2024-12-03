Рыбную отрасль рассчитывают поддержать федеральными деньгами

Нынешнее непростое положение рыбной отрасли в Севастополе в департаменте сельского хозяйства надеются поддержать средствами из федерального бюджета, об этом 3 декабря, отвечая на вопросы после отчетного доклада перед депутатами Законодательного собрания сообщила директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова.

Она напомнила, что нынешняя ситуация с рыбной отраслью связана с ограничениями по выходу в море, что совпадает с периодами, когда идет нерест рыбы.

– В прошлом году правительство Севастополя вышло с инициативой на федеральный уровень, чтобы нам оказали федеральную поддержку. Такая мера поддержки никогда не оказывалась. Мы помогаем рыбакам на региональном уровне. Впервые за всю историю рыбной отрасли было выделено 183 млн рублей, – сказала Н.Скорюкова. По ее словам, шесть предприятий получили на сегодняшний день такую поддержку.

– Мы были первые, кто оказал эту меру поддержки, другие регионы еще только приступают к ее реализации. Рассчитываем на то, что благодаря дополнительной федеральной мере поддержки нам удастся сохранить все рабочие места и все предприятия, – ответила на вопрос директор департамента.