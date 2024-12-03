Ребенку с инвалидностью выдали дыхательный аппарат после вмешательства прокуратуры

На личном приеме прокурора Севастополя местная жительница пожаловалась на нарушение прав ее 13-летней дочери-инвалида на обеспечение вспомогательной дыхательной аппаратурой.

Прокуратура провела проверку и установила, что у девочки медленно прогрессирующее генетическое заболевание. По жизненным показаниям она нуждается в дорогостоящем аппарате неинвазивной вентиляции легких. Однако после врачебного назначения оборудование семья не получила.

Благодаря работе, проведенной прокуратурой с правительством города и руководством ГБУ «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», вопрос удалось решить. Ребенка обеспечили портативным электрическим аппаратом искусственной вентиляции легких и сопутствующими изделиями.

Ранее, также после прокурорского реагирования, этой девочке был предоставлен дорогостоящий откашливатель, также необходимый ей по жизненным показаниям, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.