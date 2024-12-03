Пытались сбыть почти два килограмма наркотиков

Кировский районный суд Республики Крым признал виновными жителей Севастополя за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в интернете группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Одному подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, второму — на 9 лет 6 месяцев со штрафом 400 тысяч рублей в доход государства. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что два молодых парня вступили в преступный сговор с целью совместного незаконного сбыта наркотических средств в особо крупных размерах. В марте 2024 года они обнаружили на территории Кировского района тайник с почти двумя килограммами наркотических средств. О тайнике им уже было ранее известно «от неустановленного следствием лица».

Но сбыть найденное парням не удалось: их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России, а наркотики изъяты.

По ходатайству подсудимых дело слушалось коллегиально в составе трех судей, подсудимые вину не признали, сообщила пресс-служба суда.