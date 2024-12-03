Просят выращивать столовые сорта винограда

Из 7,5 тысяч га севастопольских виноградников, в основном, выращивают технические сорта.

С предложением мотивировать виноградарей выращивать столовые сорта винограда председатель Законодательного собрания Владимир Немцев обратился 3 декабря к директору департамента сельского хозяйства Наталии Скорюковой после ее отчетного доклада перед депутатами.

– Чтобы на столах севастопольцев появился не турецкий, а наш качественный вкусный виноград, – пояснил В.Немцев свою мысль.

В ответ Н.Скорюкрва пояснила, что благоприятные климатические условия способствуют выращиванию именно технических сортов, это экономически достаточно выгодно для предприятий.

– Но в прошлом году у нас один из стартапных проектов был действительно посвящен выращиванию столовых сортов винограда. Так что этот предприниматель реализовывает сейчас такой проект, – заверила директор департамента.