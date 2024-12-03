Пишущих для детей будут поощрять рублем

Начиная с 2025 года в России будут присуждать премии в области детской и подростковой литературы. Постановление об учреждении такой награды подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Премии по 1,5 млн рублей каждая будут вручаться в семи номинациях. Награды получат авторы лучших прозаических произведений для детей и для подростков, поэты, написавшие лучшие детские и лучшие подростковые стихи. Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории. Одна из премий будет вручена за вклад в развитие детской литературы.

Лауреаты премии будут определяться Правительством РФ на основании решения межведомственного совета по ее присуждению.

Учрежденная награда внесена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогообложению, сообщила пресс-служба кабмина.