Начали обучать на строителей, газовщиков и слесарей

Нехватка специалистов рабочих профессий — проблема всероссийская. В октябре правительство РФ дало поручение организовать в регионах обучение кадров для сферы ЖКХ. О том на какой стадии находится этот процесс в Севастополе, по каким специальностям и на каких платформах планируется проводить обучение поинтересовались парламентарии на пленарном заседании Законодательного собрания у директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса.

Оказалось, что в этом вопросе городское образование не стоит на месте. Работа по подготовке рабочих кадров уже ведется.

— Мы уже начали эту работу. У нас в двух учреждениях: Севастопольском многопрофильном колледже имени Геловани и Севастопольском строительном техникуме реализуются программы по подготовке специалистов строительной области. Кроме того, в этом учебном году мы выделили еще одно направление — для обучения специалистов газового хозяйства. Это такая совместная у нас коллаборация с севастопольскими организациями, осуществляющими обслуживание газового хозяйства, — объяснил М.Кривонос.

Он также раскрыл планы по подготовке и других востребованных специалистов.

— Также у нас есть подготовка сантехников-вентиляционщиков. Но, я убежден, что мы еще продолжим работу и с севастопольским водоканалом по подготовке профильных специалистов, которые необходимы, и с другими коммунальными службами, у которых тоже существует потребность в кадрах, — несколько сумбурно пообещал чиновник.