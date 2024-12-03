На площади Восставших подключили еще один светофорный объект

Движение автомобилей и пешеходов на переходе у рынка «Чайка» на пл.Восставших теперь регулирует светофорный объект.

Его установку начали анонсировать загодя. Первым признаком появления регулируемого движения стала заделка провалившийся плитки на переходе у выезда на площадь. Потом на тротуаре появились ямы под столбы, затем сами столбы, а потом и четыре светофора, которые подключили и отладили в первой половине понедельника, 2 декабря.

Новый светофор на выезде на пл.Восставших работает в двух режимах: красный сигнал предназначен для автомобилистов, в это время зеленый — для пешеходов. Красный с зеленой стрелкой предписывает автомобилям поворот направо, для пешеходов в это время горит красный.

С другой стороны перехода — ближе к «Чайке» — всё намного проще — красный и зеленый сигналы без стрелок. Светофоры на переходе синхронизированы со светофором на въезде на площадь с ул.Адмирала Октябрьского.

— Вроде бы все логично, поскольку по нерегулируемому переходу пешеходы тянулись цепочкой, что сильно снижало трафик движения автомобилей в этом месте, — прокомментировал «Севастопольской газете» сложившуюся в этом месте дорожную ситуацию автомобилист Алексей.

Правда утром некоторые пешеходы выбегали на переход и на красный сигнал светофора.