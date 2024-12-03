Мосгорсуд признал арест Горлова законным

«Московский городской суд признал законным постановление Басманного суда Москвы о продлении срока ареста до 20 января 2025 года в отношении моего доверителя Евгения Горлова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере», — сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Александр Карабанов.

По его словам, сам Е.Горлов отказался участвовать в апелляции, а его защита в Мосгорсуде заявила, что реальных оснований для ареста и его продления не было, так как следствием не были представлены суду первой инстанции фактические доказательства вины, а по делу допущена волокита и затягивание расследования.

Е.Горлов был задержан в августе 2024 года при получении 6 млн рублей от его приятеля Максима Ларина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Они оба признали вину, говорится в документах. Кроме того, как стало известно в Мосгорсуде, предполагаемый взяткодатель М.Ларин проходил ранее службу в СБУ и был объявлен там в розыск за государственную измену.

Уголовное дело было возбуждено 25 августа этого года в главном следственном управлении Следственного комитета РФ. Согласно материалам дела, еще в конце 2023 года чиновник на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. По версии следствия, Е.Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через своего знакомого М.Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, Е.Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей.

В начале августа этого года мужчина обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сначала был задержан М.Ларин, которому передали 6 млн рублей для Е.Горлова. Дальнейшие действия М.Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег чиновник был задержан.

Е.Горлов занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя с 10 января 2023 года по 5 августа 2024-го. Он курировал сферы ЖКХ и природопользования. 6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Горлов уволен. При этом глава города заявил о недопустимости коррупции.