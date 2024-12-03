«Кубер» едет на всероссийский конкурс «Родная игрушка»

Кубик, который лег в основу развивающего конструктора «Кубер», Д.Лысюк придумал в 2021 году. Сегодня его команда выпускает два вида конструкторов — «Кубер-Техно» и «Кубер-Мини».

Наши игрушки — для наших детей

В середине ноября стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка». Конкурс проводится для поддержки и продвижения российских создателей и производителей игр и игрушек. По его итогам 25 лучших проектов будут запущены в тираж.

Перед организаторами конкурса стоит совсем не игрушечная задача: необходимо не просто провести всероссийский конкурс и определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребенка в России. На конкурс будет подана заявка и от Севастополя.

Захватывающие миры Кубера

Как рассказал генеральный директор «Кубер Юниор, Севастополь» Михаил Остриков, их команда собирается участвовать во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка», чтобы бороться за звание лучшего российского конструктора.

Развивающий конструктор «Кубер» придуман и сделан в Севастополе на основе традиций русской инженерной мысли. Идея уникального кубика пришла в голову севастопольскому конструктору Дмитрию Лысюку в 2021 году. Он имел уже более 50 патентов в области строительства.

— Тогда на него словно откровение снизошло и он придумал этот кубик. Изначально конструктор выглядел иначе. В первой серии «КуберТехно» было пять деталей, в том числе колесо и специальный переходной палец-шарнир. Мы ее выпустили в 2023 году, — рассказал М.Остриков.

В дальнейшем к разработке подключился второй изобретатель и соинвестор, тоже севастополец, Андрей Садофьев. Вторую серию назвали «КуберМини». Кубики для этих наборов выполнены из безопасного и прочного пластика.

Разработчики считают свой конструктор универсальным. По их мнению, за границей преобладают конструкторы-пазлы. Это значит, что там есть образец, разработанный автором, который необходимо собрать по инструкции. Вариативность на выходе минимальна. А в Кубер-Мини всего лишь одна деталь, но из нее можно собрать великое множество образов. Моделист ограничен только своей фантазией.

Сейчас компания активно внедряет свой конструктор в детских садах и начальных классах школ Севастополя как игровую обучающую методику.

— Стратегия компании состоит в том, чтобы перед тем как запустить конструктор в розничную продажу, насытить им детские дошкольные учреждения города. Также мы передаем наборы в детские дома, общественные организации, где обучаются дети с особенностями здоровья, — объяснил гендиректор «Кубер Юниора».

Призер и отличник

В течение года севастопольский «Кубер» презентовали на многих международных и всероссийских выставках и он неоднократно получал самые высокие оценки и отзывы.

По словам Д.Острикова, на XIX выставке-форуме «Госзаказ» на конструктор обратили внимание медики. Они определили, что инновационные «кубики» помогают в реабилитации людей после инсультов, операций, травм, ожогов с нарушением в двигательной, когнитивной, эмоциональной и социальной сферах, и попросили выполнить опытный образец немного большего размера (кубик из конструктора «Мини» имеет размер 1х1х1 см). Фактически сразу после этого разработчики задумались над новой серией «КуберМед». Сейчас проиходит его доработка, новая линейка будет запущена в производство уже к Новому году.

В августе на Международном форуме стран БРИКС конструктором «Кубер» заинтересовались представители из Китая, Мексики, Индии.

Сделано в России

Мало того, что кубик придумали в Севастополе, его здесь же и производят.

— Совершенно случайно в Севастополе мы вышли на ребят — специалистов такого уровня квалификации, которых нет нигде в стране. Они работают на заводе «Т-Молд» — это дочернее предприятие «Тавриды-Электрик», где мы печатаем кубики. Шикарные ребята, они реально крутые, которые позволяют нам воплощать наши задумки в жизнь, — восхищается коллегами-производственниками Д.Остриков.

По его словам, недавно была запущена новая 24-гнездная печатная форма. Это позволит повысить производительность и увеличить выпуск готовой продукции, что очень важно в связи с возросшим интересом к их продукции. Раньше детали конструктора печатали на форме из восьми гнезд. Производительность тогда составляла до миллиона деталей в месяц.

— Наша компания развивается очень динамично. Каждые четыре месяца мы стараемся выпускать какие-то новые серии. К весне планируем запустить линейку с бОльшим кубиком. Он будет еще большего размера, чем в КуберМеде. В разработке также кубик с двумя креплениями-зацепами и шесть дополнительных деталей, — не без гордости сообщил Д.Остриков и добавил, что скоро конструктор получит престижный сертификат «Сделано в России».