Генплан готов

Создание Генерального плана Севастополя завершено, разработчики готовы представить его на рассмотрение правительства города. Об этом 2 декабря на заседании правительства города сообщил и.о.замгубернатора Максим Жукалов.

Он также сказал, что оценка регулирующего воздействия (ОРВ) будет проведена в Законодательном собрании.

— Там оценку будет давать департамент экономического развития, она необходима. ОРВ проводится после публичных или общественных обсуждений. Думаю, поскольку это проект закона, ОРВ будет проходить именно в заксобрании, — сказал М.Жукалов, получив поручение губернатора разобраться с этим поточнее.

— Готовность-то готовность, но там срок до месяца проходят на рассмотрение отдельных нормативных актов. После 10-го мы готовы принять его на заседании правительства, для внесения в Законодательное собрание, — отреагировал на слова подчиненного глава города.

Новый генплан

Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году. Новый документ начали готовить с 2015 года. Первые публичные слушания концепции нового генерального плана города состоялись в мае 2017 года. Тогда жители проект активно раскритиковали. Документ с 2018 года дорабатывали и переделывали, а новые общественные слушания по нему провели в январе 2024 года.