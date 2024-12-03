Детским лагерям «Чайка» и «Омега» ищут инвесторов

После долгих переговоров и разбирательств бывшие советские пионерские лагеря «Чайка» и «Омега» перешли в собственность города. Чтобы привести их в порядок и ввести в эксплуатацию правительство Севастополя готовит документацию для привлечения инвесторов.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки города Севастополя Максим Кривонос 3 декабря на пленарном заседании Законодательного собрания, отчитываясь о работе подведомственного ему департамента за прошлый год.

Он доложил,что летом 2023 года в городе работало 11 организаций оздоровления и отдыха. За счет городского бюджета там отдохнуло 5623 ребенка. По путевкам в детских лагерях смогли оздоровить всех детей участников СВО (1231), а в четырех федеральных центрах — 839 ребят, в том числе 48 детей с ограниченными возможностями здоровья.

— В целом охват детей организованным отдыхом в 2023 году увеличился на 3% по сравнению с 2022 годом, и составил 7729 человек, — отрапортовал глава депобра.

На вопрос депутатов, какие меры предпринимаются для увеличения количества мест для оздоровления детей и как обстоят дела с передачей бывших советских пионерских лагерей «Чайка» и «Омега» в собственность города, М.Кривонос ответил, что работа продолжается. Так в прошлом году в детском лагере «Горный» возвели три модульных быстровозводимых жилых дома, где дополнительно удалось оздоровить 600 человек.

— В следующем году мы планируем возвести еще два домика в наших лагерях... Кроме этого в период летнего оздоровления следующего года у нас появится пришкольный детский лагерь на Северной стороне. На базе одной из школ будет сформирован пришкольный детский лагерь для самых маленьких детей — 1-2 классов, — отметил руководитель департамента.

Он также доложил, что лагеря «Чайка» и «Омега» уже переданы в собственность города.

— Сейчас мы уже эксплуатируем и содержим лагерь «Омега». Можно сказать, что он уже давно в нашем ведомстве. Мы прорабатываем документацию о возможном входе инвестора в его реконструкцию. По детскому лагерю «Чайка» такая же ситуация... И после проработки документации у нас будет предмет разговора с инвесторами, — уточнил М.Кривонос.