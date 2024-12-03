Депутат призвал смотреть на сельское хозяйство города без розовых очков

Депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко призвал коллег оценивать состояние сельскохозяйственной отрасли в Севастополе реально, а не на основе победных показателей, прозвучавших 3 декабря в докладе директора департамента Наталии Скорюковой.

В.Пархоменко предложил депутатскому корпусу анализ, который он сделал на основании письменного отчета департамента. Согласно ему, на территории Севастополя в 2023 году производителями и переработчиками сельхозпродукции произведено мяса в расчете на одного человека — 1,5 кг, притом, что Минздрав утвердило норму в 74 кг на одного человека в год. По молоку такие данные составляют 4 литра против 322, по яйцу птицы — 5 штук против нормативных 260.

По его словам, представленные в докладе цифры еще больше отличаются от изложенных в письменном отчете. Там на каждого жителя Севастополя пришлось по 0,5 яйца в год.

— Доля сельхозпродуктов, производимых на территории Севастополя, на общем рынке составляет мизер, который никак не влияет ни на ценовую политику, ни на насыщение этого рынка, ни, тем более, на конкуренцию. Сельское хозяйство в Севастополе существует, вроде бы, для проформы, — подытожил В.Пархоменко.

Он также признал существование объективных проблем, которые не позволяют решать существующие проблемы, но рассказал об опыте прошлых лет, когда в совхозе «Красный Октябрь» существовала птицефабрика, которая полностью обеспечивала город высококачественным яйцом. Он также напомнил о совхозе «Севастопольский», который специализировался на производстве овощей и также почти полностью обеспечивал город овощами. Не говоря уже о масштабах обеспечения севастопольцев продукцией садоводства и рыбной промышленности.

По мнению В.Пархоменко, вопросами планирования и стимулирования роста отраслей сельского хозяйства и привлечением инвесторов для реализации сельхозпроектов, несмотря на трудности, заниматься нужно.

Депутат также вспомнил о периодически подносимом рынком сюрпризах, имея в виду рост цен на яйцо, сливочное масло или картофель, цена на который, по его данным, достигла 100 рублей за килограмм.

— Сельскохозяйственное производство города должно сдерживать рост цен, быть конкурентоспособным, — убежден В.Пархоменко.

Н.Скорюкова парировала, что основная причина невозможности возвращения к советским показателям — передача практически всех земельных участков в частную собственность.

А что касается картофеля, то по данным руководителя департамента, в ноябре 2024 года цена на картофель в Севастополе составила 65 рублей за кг, что на 82% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, но на 7% меньше, чем в среднем по ЮФО.

Второй причиной она назвала нежелание предпринимателей работать на земле.

— Да, у нас продукты, в основном, ввозные. Ничего плохого нет в том, что у нас макро- и микроклимат благоприятен для выращивания винограда, — объяснила Н.Скорюкова.

По ее мнению, мотивировать предпринимателей смогут меры федеральной поддержки, которые в 2024 году составили 400 млн рублей, а в 2025-м запланированы в объеме 700 млн рублей.