Разработают проект для сноса ресторана Seavas

Фирма «БРП» до конца года за 1,2 млн рублей выполнит проектно-изыскательские работы для сноса ресторана на набережной Адмирала Клокачева.

Контракт между ГБУ «Парки и скверы Севастополя» и обществом с ограниченной ответственностью подписан 15 ноября.

Собственник ресторана — компания «ПИР» — неоднократно пыталась оспорить судебное решение 21-го Арбитражного апелляционного суда Севастополя о сносе бывшего ресторана «Рыбацкий стан» — теперь это Seavas. На последнем заседании 22 июня Арбитражный суд Центрального округа кассационную жалобу ООО «ПИР» оставил без удовлетворения: ресторан, признанный самовольной постройкой, нужно было снести до 6 сентября 2024 года.

Собственник к сносу здания приступил в марте, но работы велись неспешно. К середине мая снесли летнюю террасу, разобрали внутренние помещения и мощение возле заведения. Рабочие, разбиравшие конструкции, утверждали, что им дано задание демонтировать только половину здания, которая построена на городской земле. Остальную часть ресторана не тронут.

К сентябрю работы на объекте прекратились, половина здания осталась нетронутой.

Теперь же ООО «БПР» готовит документацию на снос оставшейся части. В техзадании оговорено, что если самовольное строение будут сносить путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным способом, должны быть получены соответствующие согласования с органами госнадзора.